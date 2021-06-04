Руководителя так называемого подразделения батальона “Оплот”, причастного к обстрелу автобуса под Волновахой 13 января 2015 года, приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.
Признал гражданина Украины виновным в совершении террористического акта и участии в террористической организации Куйбышевский районный суд Запорожской области.
В ряды террористической организации оккупационных властей РФ в Донецкой области осужденный вошел в апреле 2014 года.
В дальнейшем возглавил одно из ее незаконных вооруженных формирований – так называемое подразделение батальона “Оплот”.
13 января 2015 года осужденный приказал обстрелять артиллерийской системой Град блокпост Вооруженных сил Украины вблизи города Волноваха, на котором в то время находились гражданские лица.
Обстрел автобуса под Волновахой
13 января 2015 года произошел обстрел автобуса под Волновахой, пассажиры которого проходили паспортный контроль.
В результате 12 человек погибли, 19 получили телесные повреждения.
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