Руководителя так называемого подразделения батальона “Оплот”, причастного к обстрелу автобуса под Волновахой 13 января 2015 года, приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Признал гражданина Украины виновным в совершении террористического акта и участии в террористической организации Куйбышевский районный суд Запорожской области.

В ряды террористической организации оккупационных властей РФ в Донецкой области осужденный вошел в апреле 2014 года.

В дальнейшем возглавил одно из ее незаконных вооруженных формирований – так называемое подразделение батальона “Оплот”.

13 января 2015 года осужденный приказал обстрелять артиллерийской системой Град блокпост Вооруженных сил Украины вблизи города Волноваха, на котором в то время находились гражданские лица.

Боевика приговорили к пожизненному заключению за обстрел автобуса под Волновахой / 2 фотографии

Обстрел автобуса под Волновахой

13 января 2015 года произошел обстрел автобуса под Волновахой, пассажиры которого проходили паспортный контроль.

В результате 12 человек погибли, 19 получили телесные повреждения.

Подробнее об обстреле автобуса под Волновахой читайте в материале Фактов ICTV.