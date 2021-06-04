Керівника так званого підрозділу батальйону “Оплот”, причетного до обстрілу автобуса під Волновахою 13 січня 2015 року, засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Визнав громадянина України винним у вчиненні терористичного акту та участі в терористичній організації Куйбишевський районний суд Запорізької області.

До лав терористичної організації окупаційної влади РФ у Донецькій області засуджений увійшов у квітні 2014 року.

У подальшому очолив одне з її незаконних збройних формувань – так званий підрозділ батальйону “Оплот”.

13 січня 2015 року засуджений наказав обстріляти із артилерійської системи Град блокпост Збройних сил України поблизу міста Волноваха, на якому в той час перебували цивільні особи.

Бойовика засудили до довічного ув’язнення за обстріл автобуса під Волновахою / 2 фотографии

Обстріл автобуса під Волновахою

13 січня 2015 року відбувся обстріл автобусу під Волновахою, пасажири якого проходили паспортний контроль.

Унаслідок цього 12 людей загинули, 19 отримали тілесні ушкодження.

Детальніше про обстріл автобуса під Волновахою читайте в матеріалі Фактів ICTV.