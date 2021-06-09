Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на публикацию записи разговора Андрея Ермака и личного юриста Дональда Трампа Руди Джулиани. По его мнению, диалог, который состоялся, это часть сложной дипломатической игры.

Кулеба подчеркнул, что в 2019 году Украину хотели активно привлечь к внутренней политике США. В таких условиях власти нужно было сохранять поддержку двух партий США и хорошие отношения с администрацией. Как подчеркнул министр иностранных дел, Украина это удалось.

— Несмотря на огромные угрозы, Украине удалось с ним справиться и пройти этот период достойно. Разговор Андрея Ермака была частью сложной дипломатической игры. Он все правильно сделал, нормально удержал разговор в пределах конструктивной дипломатии, хотя на него давил Джулиани с его непроверенными данными и четкой целью втянуть Украину во внутреннюю политику США.

Разговор Ермака и Джулиани

Недавно в СМИ распространился запись разговора Андрея Ермака и Руди Джулиани — адвоката Дональда Трампа.

Диалог состоялся еще в 2019 году, тогда защитник Трампа оказывал давление на руководителя Офиса президента и просил начать расследование в Украине против Джо Байдена — тогда еще кандидата в президенты.

Взамен Джулиани гарантировал улучшение дипломатических отношений между странами.

Источник: Дмитрий Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба