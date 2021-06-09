Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на публикацию записи разговора Андрея Ермака и личного юриста Дональда Трампа Руди Джулиани. По его мнению, диалог, который состоялся, это часть сложной дипломатической игры.
Кулеба подчеркнул, что в 2019 году Украину хотели активно привлечь к внутренней политике США. В таких условиях власти нужно было сохранять поддержку двух партий США и хорошие отношения с администрацией. Как подчеркнул министр иностранных дел, Украина это удалось.
— Несмотря на огромные угрозы, Украине удалось с ним справиться и пройти этот период достойно. Разговор Андрея Ермака была частью сложной дипломатической игры.
Он все правильно сделал, нормально удержал разговор в пределах конструктивной дипломатии, хотя на него давил Джулиани с его непроверенными данными и четкой целью втянуть Украину во внутреннюю политику США.
Разговор Ермака и Джулиани
Недавно в СМИ распространился запись разговора Андрея Ермака и Руди Джулиани — адвоката Дональда Трампа.
Диалог состоялся еще в 2019 году, тогда защитник Трампа оказывал давление на руководителя Офиса президента и просил начать расследование в Украине против Джо Байдена — тогда еще кандидата в президенты.
Взамен Джулиани гарантировал улучшение дипломатических отношений между странами.
Источник: Дмитрий Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба