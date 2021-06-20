ВМС провели учения в Черном море — Видео

В Черном море Военно-морские силы ВСУ провели тактические учения корабельной десантной группы в несколько этапов.

К учениям привлекли дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морскую авиацию и авиацию Воздушных сил.

Эпизоды тактических учений по организации маневрирования отрабатывали по сигналам MTP, которые используют страны-члены НАТО.

Украинские моряки осуществляли тактическое маневрирование, передачу грузов на ходу, оказывали помощь аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы, буксировали поврежденный корабль.

Также на фоне тактических учений осуществили прием курсового задания К2 в МСТР (морской сухогрузный транспорт) Горловка.

— К эпизоду приобщались боевые расчеты морской пехоты, которые показали высокую готовность, — рассказал командир флотилии капитан 1 ранга Юрий Федаш.

К следующему тактическому эпизоду Бой за высадку приобщилась бомбоштурмовая авиация Воздушных Сил, а также вертолеты огневой поддержки морской авиации.

— Тактическое учения были подготовительные. На нем отрабатывалось слаживания корабельно-катерного состава, а также командного пункта корабельной десантной группы. В целом экипажи показали хороший уровень боевой подготовки, — отметил капитан 1 ранга Юрий Федаш.

При привлечении карабельно-катерного состава корабельной десантной группы и боевых расчетов морской пехоты, которая выполняла боевые упражнения с коллективной оружия, военные отработали тактический эпизод огневой поддержки войск, действующих на приморском направлении.

Источник: Минобороны

Фото: Минобороны