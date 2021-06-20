ВМС провели навчання в Чорному морі

У Чорному морі Військово-морські сили ЗСУ провели тактичне навчання корабельної десантної групи.

Навчання проходило о кілька етапів.

До навчання було залучено дивізіон надводних кораблів, підрозділи морської піхоти, морську авіацію та авіацію Повітряних сил.

Епізоди тактичного навчання щодо організації маневрування відпрацьовували за сигналами MTP, що використовують країни-члени НАТО.

Крім того, українські моряки здійснювали тактичне маневрування, передавання вантажів на ходу, надавали допомогу аварійному кораблю з висадкою аварійно-рятувальної групи, буксирували пошкоджений корабель тощо.

Також на тлі тактичного навчання було здійснено приймання курсового завдання К2 у МСТР (морський суховантажний транспорт) Горлівка.

– До епізоду долучались бойові розрахунки морської піхоти, які показали високу готовність і добрий вогневий показник, – розповів командир флотилії капітан 1 рангу Юрій Федаш.

До наступного тактичного епізоду Бій за висадку долучалась бомбоштурмова авіація Повітряних Сил, а також вертольоти вогневої підтримки морської авіації.

– Тактичне навчання було підготовчим. На ньому відпрацьовувалось злагодження корабельно-катерного складу, а також командного пункту корабельної десантної групи. В цілому екіпажі показали добрий рівень бойової підготовки, — зазначив капітан 1 рангу Юрій Федаш.

При залученні карабельно-катерного складу корабельної десантної групи і бойових розрахунків морської піхоти, яка виконувала бойові вправи з колективної зброї, військові відпрацювали тактичний епізод вогневої підтримки військ, що діють на приморському напрямку.

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони