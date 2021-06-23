24 июня в 10.00 в церкви на Аскольдовой могиле простятся с украинским дипломатом и ученым-физиком Богданом Соколовским.

Об этом сообщила генеральный директор Национального музея народной архитектуры и быта Украины Оксана Старак-Повякель.

– Не стало Богдана Соколовского. Прекрасный человек, который сделал неоценимый (или правильно сказать неоцененный) вклад в развитие независимой Украины и как дипломат, и как политик, и как выдающийся ученый-физик. Мой настоящий друг… – отметила Оксана Старак-Повякель.

По ее словам, Богдан Соколовский всегда был искренним и откровенным в своем отношении к жизни.

– Спасибо Вам, Богдан Иванович, за науку, за понимание, за ту особую теплоту и искренность в отношениях… – подчеркнула она.

Борис Соколовский родился 12 апреля 1954 года.

Более 20 лет работал в области экспериментальной физики спецматериалов и спецтехнологий, в частности, в лабораториях Германии. Автор более 100 научных работ и изобретений, соавтор монографии.

С 1993 года до 2004 года работал в МИД Украины на дипломатической работе.

С 2008 по 2010 год был уполномоченным президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности.

Источник: Оксана Старак-Повякель

Фото: Оксана Старак-Повякель