24 червня о 10.00 в церкві на Аскольдовій могилі попрощаються з українським дипломатом та вченим-фізиком Богданом Соколовським.

Про це повідомила генеральний директор Національного музею народної архітектури та побуту України Оксана Старак-Повякель.

– Пішов у засвіти Богдан Соколовський. Прекрасна людина, яка зробила неоціненний (чи правильно сказати неоцінений) внесок у розвиток незалежної України і як дипломат, і як політик, і як видатний учений-фізик. Мій справжній друг… – зазначила Оксана Старак-Повякель.

За її словами, Богдан Соколовський завжди був щирим і відвертим у своєму ставленні до життя.

– Дякую Вам, Богдане Івановичу, за науку, за розуміння, за ту особливу теплоту й щирість у стосунках… – наголосила вона.

Борис Соколовський народився 12 квітня 1954 року.

Понад 20 років працював у галузі експериментальної фізики спецматеріалів і спецтехнологій, зокрема, в лабораторіях Німеччини. Автор понад 100 наукових робіт і винаходів, співавтор монографії.

Із 1993 року до 2004 року працював у МЗС України на дипломатичній роботі.

Із 2008 до 2010 року був уповноваженим президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки.

Джерело: Оксана Старак-Повякель

Фото: Оксана Старак-Повякель