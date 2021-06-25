В Днепре повысили стоимость проезда в общественном транспорте.

На большинстве автобусных маршрутов она составит 10 грн, на маршрутах, которые курсируют в Таромское (№ 77, № 141, № 90), — 12 грн.

За проезд в маршрутке на небольшую дистанцию (№ 56, № 25) придется заплатить 9 грн, № 85 — 8 грн. Соответствующее решение принял исполком горсовета. Новые тарифы вступают в силу с 26 июня.

По словам заместителя директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры городского совета Александра Лещенко, обсуждения по корректировке тарифа начались еще в марте 2021 года. Перевозчики неоднократно обращались в департамент по пересмотру стоимости проезда.

Они предоставили свои отчеты по методике формирования тарифов. Специалисты департамента проверили и подтвердили их соответствие.

— Данное решение имеет статус регуляторного акта, то есть все законодательные процедуры соблюдены, — рассказал Александр Лещенко.

По словам чиновника, после общественного обсуждения 22 мая исполком принял решение об изменении тарифов на перевозку пассажиров в автобусном общественном транспорте.

Представитель департамента также добавил, что в последний раз соответствующий тариф менялся полтора года назад.

Среди основных факторов нынешнего повышения — изменение минимальной заработной платы, стоимости энергоносителей, запасных частей, газа, горюче-смазочных материалов.

Также в связи с решением исполкома горсовета изменили и тариф на проезд в электротранспорте (трамваи, троллейбусы, метро). Он составит 8 грн и вступит в силу с 3 июля.

— С 3 июля повысится стоимость и проездных билетов. Будет на месяц будет стоить 340 грн на один вид транспорта, 500 грн — на два вида (трамваи / троллейбусы, трамваи / метро, ​​троллейбусы / метро) и 750 грн — на все виды электротранспорта. В ближайшую неделю можно еще приобрести проездные по действующей цене, — добавил специалист сектора контроля и мониторинга департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровской горсовета Иван Васючков.

Источник: Днепровський городской совет