У Дніпрі підвищено вартість проїзду у громадському транспорті.

На більшості автобусних маршрутів вона становитиме 10 грн, на маршрутах, які курсують до Таромського (№ 77, № 141, № 90), – 12 грн.

За проїзд маршруткою з невеликою дистанцією (№ 56, № 25) доведеться заплатити 9 грн, № 85 – 8 грн. Відповідне рішення ухвалив виконком міськради. Нові тарифи набувають чинності з 26 червня.

За словами заступника директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міської ради Олександра Лещенка, обговорення щодо коригування тарифу розпочалося ще у березні цього року. Перевізники неодноразово зверталися до департаменту щодо перегляду вартості проїзду.

Вони надали свої розрахунки відповідно до методики формування тарифів. Фахівці департаменту перевірили і підтвердили їхню відповідність.

– Дане рішення має статус регуляторного акта, тобто цілком дотримані законодавчі процедури, – розповів Олександр Лещенко.

За словами чиновника, після громадського обговорення 22 травня виконком ухвалив рішення щодо зміни тарифів на перевезення пасажирів в автобусному громадському транспорті.

Представник департаменту також додав, що востаннє відповідний тариф змінювався півтора року тому.

Серед основних чинників нинішнього підвищення – зміна мінімальної заробітної плати, вартості енергоносіїв, запасних частин, газу, пально-мастильних матеріалів.

Також рішенням виконкому міськради змінено тариф на проїзд в електротранспорті (трамваї, тролейбуси, метро). Він становитиме 8 грн і набуде чинності з 3 липня.

– Також з 3 липня підвищиться вартість і проїзних квитків. Місячний коштуватиме 340 грн на один вид транспорту, 500 грн – на два види (трамваї/тролейбуси, трамваї/метро, тролейбуси/метро) та 750 грн – на усі види електротранспорту. Найближчий тиждень можна ще придбати проїзні за чинною ціною, – додав спеціаліст сектору контролю та моніторингу департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков.

Джерело: Дніпровська міська рада