СБУ совместно с посольством Израиля провела антитеррористические учения в Киеве

Служба безопасности Украины совместно с Посольством Государства Израиль в Украине провела антитеррористические учения в Киеве.

Тренировка состоялась в Печерском районе столицы на базе Хоральной синагоги Бродского. Участие в них приняли подразделения СБУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и органов государственной исполнительной власти.

— Был отработан механизм освобождения заложников, которых условные террористы захватили в синагоге столицы, — сообщили в СБУ Киева и Киевской области.

По легенде учений, условные террористы захватили в заложники Чрезвычайного и Полномочного Посла государства Израиль и верующих в помещении синагоги.

— Задействованы подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в экстремальных условиях. В рамках антитеррористической операции спецназовцы ЦСО А СБУ освободили всех заложников и задержали условных террористов, — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что представители штаба Антитеррористического центра СБУ отметили высокий уровень слаженности и эффективности действий всех субъектов борьбы с терроризмом Киева.

Иностранные партнеры из Израиля поблагодарили участников антитеррористических учений за сотрудничество в вопросах безопасности.

Фото: Укринформ