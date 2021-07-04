СБУ спільно з посольством Ізраїлю провела антитерористичні навчання у Києві

Служба безпеки України спільно з Посольством Держави Ізраїль в Україні провела антитерористичні навчання у Києві.

Тренування відбулися в Печерському районі столиці на базі Хоральної синагоги Бродського, участь в них взяли підрозділи СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії і органів державної виконавчої влади.

Був відпрацьований механізм звільнення заручників, яких умовні терористи захопили в синагозі столиці, – повідомили у СБУ Києва та Київській області.

За легендою навчань, умовні терористи захопили в заручники Надзвичайного і Повноважного Посла держави Ізраїль та віруючих в приміщенні синагоги.

– Задіяні підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в екстремальних умовах. В рамках антитерористичної операції спецназівці ЦСО А СБУ звільнили всіх заручників і затримали умовних терористів, – розповіли у відомстві.

Повідомляється, що представники штабу Антитерористичного центру СБУ відзначили високий рівень злагодженості та ефективності дій всіх суб’єктів боротьби з тероризмом міста Києва.

Іноземні партнери з держави Ізраїль подякували учасникам антитерористичних навчань за співпрацю в питаннях безпеки.

Фото: Укрінформ