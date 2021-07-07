РФ не помешала своими учениями проведению маневров Sea Breeze — Пентагон

Российские учения не помешали проведению маневров Sea Breeze в Черном море, в которых задействованы корабли стран НАТО и их партнеров. В этом заверил представитель Пентагона Джон Кирби.

— Никаких препятствий в проведении Sea Breeze не было. Действия России не влияли на нашу способность проводить учения, — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, помешали ли проведению маневров российские учения с пуском ракет С-400.

Масштабные учения Sea Breeze-2021 в Украине продлятся до 10 июля. Они проходят в Северо-Западной части Черного моря и целом ряде прилегающих районов: Николаевской и Одесской областях, на острове Змеином и дельте реки Дунай.

В этом году в совместных украинско-американских военных учениях Sea Breeze принимают участие 32 страны. Это рекордное количество за всю историю проведения.

Учитывая это, на днях разведка Минобороны Украины сообщила, что РФ вывела в воды Черного моря почти весь состав Черноморского флота, чтобы наблюдать за ходом учений Sea Breeze-2021.

По мнению представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого, такие действия вызваны страхом России потерять свою доминирующую роль в северных водах Черного моря.