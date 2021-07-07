РФ не завадила своїми навчаннями проведенню маневрів Sea Breeze – Пентагон

Російські навчання не завадили проведенню маневрів Sea Breeze у Чорному морі, в яких задіяні кораблі країн НАТО та їх партнерів. У цьому запевнив представник Пентагону Джон Кірбі.

– Жодних перешкод у проведенні Sea Breeze не було. Дії Росії не впливали на нашу здатність проводити навчання, – сказав він під час брифінгу, відповідаючи на питання, чи завадили проведенню маневрів російські навчання з пуском ракет С-400.

Масштабні навчання Sea Breeze-2021 в Україні триватимуть до 10 липня. Вони відбуваються у Північно-Західній частині Чорного моря та цілій низці прилеглих районів: Миколаївській та Одеській областях, на острові Зміїному та дельті річки Дунай.

Цього року у спільних українсько-американських військових навчаннях Sea Breeze беруть участь 32 країни. Це рекордна кількість за всю історію проведення.

Зважаючи на це, днями розвідка Міноборони України повідомила, що РФ вивела у води Чорного моря майже весь склад Чорноморського флоту, щоб спостерігати за перебігом навчань Sea Breeze-2021.

На думку представника Головного управління розвідки Вадима Скібіцького, такі дії спричинені страхом Росії втратити свою домінуючу роль у північних водах Чорного моря.