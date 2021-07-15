В городе Искендерун в Турции прокуратура арестовала трех граждан Украины, которые являются моряками судна MSC CAPUCINE R.

Судной шло под флагом Либерии, задержанные украинцы были помощниками капитана, которого также взяли под стражу.

Моряков обвиняют в контрабанде наркотиков, сообщил спикер МИД Олег Николенко и добавил, что консульская служба Украины и турецкое посольство контролируют это дело.

Инцидент произошел 10 июля, команда состояла из 24 граждан Украины и одного иностранца, но задержали с обвинениями в контрабанде только трех.

По словам Николенко, задержанные украинцы получают помощь от посольств Украины и Турции.

— Наши граждане обеспечены адвокатом и переводчиком, консулы поддерживают связь с их родными. Украинские дипучреждения обратилась к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещения украинских моряков, — отметил спикер.

Николенко отметил, что другие члены команды находятся на борту судна и проходят по этому делу как свидетели.