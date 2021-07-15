У місті Іскендерун в Туреччині прокуратура заарештувала трьох громадян України, які є моряками судна MSC CAPUCINE R.

Судной йшло під прапором Ліберії, затримані українці були помічниками капітана, якого також взяли під варту.

Моряків звинувачують у контрабанді наркотиків, повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко та додав, що консульська служба України та турецьке посольство контролюють цю справу.

Інцидент стався 10 липня, команда складалась з 24 громадян України та одного іноземця, але затримали з обвинуваченнями у контрабанді лише трьох.

За словами Ніколенка, затримані українці отримують допомогу від посольств України та Туреччини.

– Наші громадяни забезпечені адвокатом і перекладачем, консули підтримують зв’язок з їх рідними. Українське дипустанови звернулася до турецької сторони із запитом на отримання доступу до матеріалів слідства і відвідування українських моряків, – зазначив спікер.

Ніколенко зазначив, що інші члени команди перебувають на борту судна і проходять у цій справі як свідки.