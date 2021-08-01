Боевики на Донбассе 7 раз обстреляли украинские позиции, один воин ранен

Российские боевики 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, в частности из запрещенных Минскими соглашениями минометов.

Боевики запускали беспилотники и ранили бойца Украины.

— В районе Водяного на Приазовье оккупанты четыре раза обстреливали позиции наших воинов из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — сообщили в пресс-службе штаба ООС в Facebook.

Также в направлении населенного пункта Шумы российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Новолуганского враг открывал огонь из подствольных гранатометов.

В Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Вследствие обстрелов один украинский воин из состава Объединенных сил получил осколочное ранение.

— Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого — средней тяжести, — уточнили в штабе ООС.

На обстрелы оккупантов наши бойцы открывали огонь.

Кроме того, по состоянию на сегодняшнее утро, боевики обстреляли украинские позиции у Авдеевки из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

— Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет, — говорится в сообщении.

Российские оккупанты на Донбассе размещают танки, гаубицы и другую запрещенную технику. Ее зафиксировали беспилотники наблюдателей ОБСЕ.

Боевики получают новые партии российского оружия. Среди них — самоходные артиллерийские установки, снайперские комплексы, противотанковые мины.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил военнослужащих за проявленный патриотизм и мужество при освобождении Авдеевки — самой горячей точки ООС.