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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Суд отправил Чауса на круглосуточный домашний арест

Суд отправил Чауса на круглосуточный домашний арест

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему судье Николаю Чаусу. Ему назначили круглосуточный домашний арест.

Соответствующее решение принял следователь судья Владимир Воронько — заседание проходило в закрытом режиме от представителей прессы. В общем оно длилось девять часов.

Николай Чаус также должен сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Детектив НАБУ просил отправить Чауса под стражу, однако судья отказал в удовлетворении ходатайства.

По предварительным данным, домашний арест Чаус будет отбывать в своей квартире в Киеве..

Николая Чауса, который раньше был судьей Днепровского районного суда Киева, подозревают во взяточничестве. Уголовное производство против него открыли еще в 2016 году. Также у него на огороде нашли в земле банки с деньгами внутри.

Тогда Чаус сбежал в Молдову — его объявили в международный розыск. В апреле этого года стало известно о похищении Чауса в Молдове.

В конце июля экс-судью нашли в одном из сел Винницкой области. О его пребывании там сообщил глава села и передал фигуранта дела СБУ.

Через несколько дней НАБУ арестовали его в Киеве. Подробнее о деле Чауса читайте в материале.

Фото: УНИАН

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