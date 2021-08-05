Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему судье Николаю Чаусу. Ему назначили круглосуточный домашний арест.

Соответствующее решение принял следователь судья Владимир Воронько — заседание проходило в закрытом режиме от представителей прессы. В общем оно длилось девять часов.

Николай Чаус также должен сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Детектив НАБУ просил отправить Чауса под стражу, однако судья отказал в удовлетворении ходатайства.

По предварительным данным, домашний арест Чаус будет отбывать в своей квартире в Киеве..

Николая Чауса, который раньше был судьей Днепровского районного суда Киева, подозревают во взяточничестве. Уголовное производство против него открыли еще в 2016 году. Также у него на огороде нашли в земле банки с деньгами внутри.

Тогда Чаус сбежал в Молдову — его объявили в международный розыск. В апреле этого года стало известно о похищении Чауса в Молдове.

В конце июля экс-судью нашли в одном из сел Винницкой области. О его пребывании там сообщил глава села и передал фигуранта дела СБУ.

Через несколько дней НАБУ арестовали его в Киеве. Подробнее о деле Чауса читайте в материале.