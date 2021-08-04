Ночью, 3 августа, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в больнице Феофания. Его задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Чаусу вручили ходатайство о мере пресечения, решение по которому должен принять ВАКС завтра, 4 августа.

К тому моменту подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания, сообщили в пресс-службе НАБУ.

Дело Чауса

Николай Чаус — экс-судья Днепровского районного суда столицы. Летом 2016 года его поймали на взятке в сумме $150 тыс.

Как писали в СМИ, чиновник обещал вынести так называемое необходимо решение в одном из производств о торговле наркотическими средствами.

Однако впоследствии появилась информация, что все полученные средства Чаус прятал в стеклянных банках, которые закапывал на территории своего огорода.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Чаусу может грозить до 12 лет лишения свободы.

В сентябре 2016-го парламент разрешил задержать судью, но он успел бежал из Украины в Кишинев.

С ноября 2020 года Чаус находился в международном розыске. Впоследствии его задержали в Молдове по экстрадиционному запросу. Но экс-судью так и не вернули Украине.

3 апреля 2021 года появилась информация, что Чауса похитили в Молдове. А уже 30 июля чиновника нашли и задержали сотрудники СБУ в селе на Винничине.

Именно в день его задержания на горячую линию Спецслужбы сообщили, что в поселковый совет пришел мужчина, представившийся Чаусом. И он якобы попросил вызвать именно сотрудников Службы безопасности.

Подробнее о деле Николая Чауса — читайте в материале.