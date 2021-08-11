В Николаевской области продавали должность председателя облгосадминистрации за $600 тыс

Бывшая сотрудница аппарата Верховной Рады пыталась продать должность председателя Николаевской ОГА за $600 тыс.

Вместе с ней задержана группа лиц, які займалися продажей должности председателя облгосадминистрации.

— Два человека задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, — заявили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

По информации правоохранителей, мошенники обещали посодействовать в назначении гражданина на должность председателя Николаевской ОГА. За свои так называемые услуги просили взятку в размере $600 тыс.

В полиции пояснили, что организатором преступной схемы оказалась 64-летняя жительница столицы, которая работала в управлении делами Аппарата Верховной Рады.

По данным следствия, она привлекла к сделке 36-летнего жителя Киева — председателя правления благотворительной организации.

Она подыскала якобы кандидата на должность главы Николаевской ОГА. За это требовала у последнего 600000 долларов. При этом подчеркивала, что средства нужны для чиновников, которые будут способствовать соответствующему назначению.

Правоохранители заявили, что во вторник, 10 августа, оперативники и следователи из силовой поддержки Управления КОРД задержали организатора и ее сообщника во время получения части оговоренной суммы — $200 тыс

Сейчас два человека задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, что свидетельствует об угрозе наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.