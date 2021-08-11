У Миколаївській області продавали посаду голови облдержадміністрації за $600 тисяч

Колишня співробітниця апарату Верховної Ради намагалася продати посаду голови Миколаївської ОДА за $600 тис.

Разом із нею затримано групу осіб, які займалися продажем посади голови облдержадміністрації.

– Двоє людей затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, – заявили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, шахраї обіцяли посприяти в призначенні громадянина на посаду голови Миколаївської ОДА. За свої, так звані, послуги просили хабар у розмірі $600 тис.

У поліції пояснили, що організатором злочинної схеми виявилася 64-річна жителька столиці, яка працювала в управлінні справами Апарату Верховної Ради.

За даними слідства, вона залучила до оборудки 36-річного жителя Києва – голову правління благодійної організації.

Вона підшукала нібито кандидата на посаду голови Миколаївської ОДА. За це вимагала у останнього 600 тисяч доларів. При цьому наголошувала, що кошти потрібні для чиновників, які будуть сприяти відповідному призначенню.

Правоохоронці заявили, що у вівторок, 10 серпня, оперативники і слідчі з силової підтримки обласного Управління КОРД затримали організатора та її спільника під час отримання частини обумовленої суми – 200 тисяч доларів.

Зараз двоє осіб затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, що свідчить про загрозу покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.