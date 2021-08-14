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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Накануне Дня независимости Вселенский Патриарх Варфоломей и Епифаний проведут литургию

софія київська

В воскресенье, 22 августа в Святой Софии Вселенский Патриарх Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавят литургию.

Событие состоится под открытым небом.

— Торжественную Божественную литургию возглавят два Предстоятели — Всесвятийший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, — говорится в сообщении Православной церкви Украины.

Богослужение запланировано накануне Дня независимости, 22 августа, в 9:00. Также в ПЦУ призвали учитывать меры безопасности и придерживаться правил масочного режима.

Накануне, 21 августа, в 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (Доксология) Вселенского Патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.

Напомним, что 28 июля исполнилось 1032 года со дня Крещения Киевской Руси — Украины.

В Михайловском соборе состоялась Божественная литургия во главе с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

На литургию в Михайловский собор верующие сходились за несколько часов до ее начала.

Люди ехали из разных уголков Украины, но большинство все же прибыла из западных областей.

Источник: ПЦУ

Источник: ПЦУ

Фото: Dreamstime

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