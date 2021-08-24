На украинских бронеавтомобилях: на параде к 30-летию независимости появились ПТРК Javelin

Во время праздничного парада ко Дню Независимости Украины по Крещатику прошли бронеавтомобили Варта, оснащенные американскими Джевелинами.

Мощные автомобили были украшены украинскими флагами и гербом Вооруженных сил Украины.

Джевелины (Javelin) — серийный противотанковый ракетный комплекс американского производства. Как утверждают эксперты, этому ПТРК свойствен принцип “выстрелил и забыл”.

Это объясняется тем, что оператору Джевелина не нужно сопровождать и корректировать полет выпущенной ракеты.

Первые переговоры по поставкам Джевелинов из США в Украину согласовал 45-й президент США Дональд Трамп.

Официальный Вашингтон передал мощные ПТРК на случай обострения ситуации на Востоке Украины, причем за свой счет.

Украинские военные установили полученные Джевелины на отечественные бронеавтомобили.