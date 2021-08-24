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Факти / Україна
Наташа Тарчевська |

На українських бронеавтомобілях: на параді до 30-річчя незалежності з’явилися ПТРК Javelin

На українських бронеавтомобілях: на параді до 30-річчя незалежності з’явилися ПТРК Javelin

Під час святкового параду до Дня Незалежності України Хрещатиком пройшли бронеавтомобілі Варта, оснащені американськими Джевелінами.

Потужні автомобілі були прикрашені українськими прапорами та гербом Збройних сил України.

Джевеліни (Javelin) – серійний протитанковий ракетний комплекс американського виробництва. Як стверджують експерти, цьому ПТРК властивий принцип “вистрілив і забув”.

Це пояснюється тим, що оператор Джевеліна не повинен супроводжувати і коригувати політ випущеної ракети.

Перші перемовини щодо поставок Джевелінів із США до України погодив 45-й президент США Дональд Трамп.

Офіційний Вашингтон передав потужні ПТРК на випадок загострення ситуації на Сході України, причому власним коштом.

Українські військові встановили отримані Джевеліни на вітчизняні бронеавтомобілі.

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