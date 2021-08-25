Вопрос вступления Украины в ЕС является политическим и его единогласно должны поддержать все страны-члены. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

– Со стороны ЕС мы поддерживаем работу Украины оносительно более тесной интеграции в ЕС. Дорожная карта о вступлении появляется в рамках открытия новых переговоров о вступлении. Но я не думаю, что это может быть вопросом ближайшего времени с учетом политической динамики в ЕС, – заявил Валдис Домбровскис.

По его убеждению, этот вопрос надо сохранять на повестке дня. Но в краткосрочной перспективе важно концентрироваться на максимальном использовании возможностей, которые дает Соглашение об ассоциации.

– В ее пределах еще много всего можно сделать. Реализация различных мер, предусмотренных Соглашением, де-факто будет способствовать процессу европейской интеграции, – считает вице-президент Еврокомиссии.

Валдис Домбровскис констатирует: маловероятно, что в ближайшие три-пять лет вопрос о запуске процедуры членства Украины в ЕС будет поднят.

– Сейчас нет консенсуса относительно дальнейшего расширения ЕС. Это касается не только Украины, но и других стран, которые проявляют интерес к вступлению в ЕС. Сейчас идут переговоры с теми странами, с которыми процесс был запущен много лет назад, – отмечает Валдис Домбровскис.

Вместе с тем, он считает, что политическая атмосфера относительно расширения ЕС может измениться.

– Что касается Соглашения о ЕС, то оно предполагает, что страной-членом ЕС может стать любая демократическая европейская страна. Поэтому принципиальных препятствий для этого нет. Если меняется политический консенсус, то в какой-то перспективе к этому вопросу можно вернуться, – говорит он.

Вице-президент Еврокомиссии отмечает, что в тексте Соглашения об ассоциации речь шла о том, что ЕС признает европейские стремления Украины.

– ЕС не готов был дать какую-то перспективу со своей стороны, как и сейчас. Однако это не исключает, что в какой-то момент этот консенсус может появиться. Процесс европейской интеграции – это не спринт, это – марафон. И важно сохранять последовательность, направление движения, помнить, что может потребоваться много лет. Это вопрос того, как правильно распределить силы, – убежден он.

Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС происходило в два этапа. 21 марта 2014 года во время внеочередного саммита Украина – ЕС была подписана политическая часть Соглашения и заключительный акт саммита.

27 июня 2014 года во время заседания Совета ЕС была подписана экономическая часть соглашения.

А уже 16 сентября 2014 года Верховная Рада Украины и Европейский парламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

1 сентября 2017 года после длительного процесса ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме.