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Факты / Украина
Максим Зайченко |

Дискредитировали Крымскую платформу: СБУ разоблачила интернет-агентуру России

Спецоперація СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну группу вражеских интернет-агентов, которые контролировались спецслужбами России. Среди прочего, они должны были дискредитировать Крымскую платформу.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

— Российские спецслужбы давали агентам целевые информационные задачи по дискредитации Крымской платформы, ее участников и результатов. Для сокрытия противоправной деятельности агитаторы публиковали свои сообщения от имени “лидеров общественного мнения”, — сообщили в ведомстве.

За распространение такого контента российские агенты ежемесячно получали деньги через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

— В состав вражеской организации входило несколько местных жителей. Информацию для своих публикаций они получали из пропагандистских интернет-ресурсов РФ, а также сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых ЛДНР, — добавили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников силовики обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Правоохранители сообщили одному из организаторов группы о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины. Следствие продолжается.

Также осуждены двое вражеских интернет-агентов, которые выполняли задачи своих кураторов с Днепропетровской и Хмельницкой областей.

Через соцсети они призвали к изменению границ Украины, в том числе к присоединению южных и восточных регионов нашей страны к России.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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