Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине почти €2,8 млрд в рамках Ukraine Facility.

Как отмечают в Совете Европейского Союза, эта сумма стала результатом успешного выполнения Украиной 11 из 20 шагов, необходимых для получения седьмого транша.

В сообщении отмечается, что Украина выполнила несколько условий: одно – для выделения пятого транша, а также двух других – для получения шестого.

Также Украина выполнила ряд условий раньше, чем это предусмотрено программой Ukraine Facility.

Среди них – два шага в пределах восьмого транша, а еще два – для девятого. Украина впервые получит компенсацию за такое досрочное исполнение, согласно новой принятой методологии Европейской комиссии.

Финансирование по программе Ukraine Facility связано с выполнением Плана для Украины. Этот документ определяет стратегию Киева по восстановлению, реконструкции и модернизации государства, а также содержит график реформ, необходимых для интеграции страны в ЕС в ближайшие годы.

Нынешний седьмой транш стал следующим этапом финансирования после шестого, в рамках которого в декабре 2025 года Украина получила около €2,3 млрд.

