Швеция утвердила новый пакет военной помощи для Украины объемом $2,7 млрд. Он включает почти $400 млн на изготовление дронов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в четверг, 28 мая.

Пакет военной помощи от Швеции: что известно

— Сегодня есть новый пакет поддержки от Швеции. Эта поддержка открывает для нас новый уровень сохранения жизней для наших людей, в защите наших городов, защите наших общин. И в этом пакете объемом $2,7 млрд есть различные элементы, — сказал глава государства.

Зеленский уточнил, что часть пакета предусматривает финансирование производства беспилотников — почти $400 млн.

Украинский президент сообщил, что рассчитывает в течение 10 месяцев получить первые шведские истребители Gripen.

По его словам, из этого пакета помощи более 2 млрд долларов будут направлены на самолеты.

— Это самолеты с соответствующим комплектом вооружения. Это, в частности, поможет нашей защите от российских управляемых авиационных бомб. Речь идет именно об эскадрилье Gripen для Украины — это чрезвычайно весомая для нас поддержка, — добавил президент.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швецию.

Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали декларацию о углублении сотрудничества.

Глава шведского правительства подтвердил поставку Украине истребителей JAS 39 Gripen в версиях C/D до 2030 года.

