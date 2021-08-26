Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене экс-члену Партии регионов, который до Революции Достоинства возглавлял один из районов в Херсонской области.

По информации СБУ, фигурант перебрался на полуостров сразу после оккупации Россией и помогает оккупационному режиму. Там он создал общественную организацию для “объединения крымскотатарского народа”.

— Будучи этническим татарином, он активно включился в пророссийскую агитацию крымскотатарского населения. Против тех, кто не разделял его идеи, инициировал преследование оккупационными властями, — сообщили в ведомстве.

В СБУ установили, что настоящей целью этой организации является:

целенаправленная агитация населения, в частности этнических татар, для признания легитимности факта оккупации России Крыма;

агитация о признании оккупационных органов власти РФ;

побуждение населения Крыма для участия в работе оккупационных органов власти РФ;

агитация для участия в выборах в представительные органы оккупационной власти в Крыму и в выборах президента РФ.

Открыто производство по ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Мужчине грозит от 12 до 15 лет тюрьмы. Продолжается следствие.