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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Помогал оккупантам в Крыму: СБУ сообщила о подозрении бывшему регионалу

сбу

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене экс-члену Партии регионов, который до Революции Достоинства возглавлял один из районов в Херсонской области.

По информации СБУ, фигурант перебрался на полуостров сразу после оккупации Россией и помогает оккупационному режиму. Там он создал общественную организацию для “объединения крымскотатарского народа”.

— Будучи этническим татарином, он активно включился в пророссийскую агитацию крымскотатарского населения. Против тех, кто не разделял его идеи, инициировал преследование оккупационными властями, — сообщили в ведомстве.

В СБУ установили, что настоящей целью этой организации является:

  • целенаправленная агитация населения, в частности этнических татар, для признания легитимности факта оккупации России Крыма;
  • агитация о признании оккупационных органов власти РФ;
  • побуждение населения Крыма для участия в работе оккупационных органов власти РФ;
  • агитация для участия в выборах в представительные органы оккупационной власти в Крыму и в выборах президента РФ.

Открыто производство по ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Мужчине грозит от 12 до 15 лет тюрьмы. Продолжается следствие.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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