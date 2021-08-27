СБУ разоблачила еще одну коррупционную схему в Укразализныце

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну масштабную коррупционную схему в Укрзализныце. Дельцы поставляли для подвижного состава некачественные комплектующие, составляющие которых изготовлены на оккупированной части Луганской области.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Среди организаторов сделки — гражданин России. По данным спецслужбы, россиянин совместно с высокопоставленными чиновниками госпредприятия наладили коррупционный механизм покупки запчастей для подвижного состава. Закупку товара они осуществляли через подконтрольную россиянину коммерческую структуру в Киеве.

— По предварительным выводам экспертов, продукция не соответствует техническим условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети УЗ, стоимость которой составляет более 3 млрд грн. Для получения прибыли, участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз. Дельцы делали это под видом закупки запчастей, произведенных из инновационного материала, — сообщили в ведомстве.

Сейчас в рамках уголовного производства на эту продукцию наложили арест.

СБУ разоблачила коррупционную схему в УЗ: покупали запчасти у оккупантов / 4 фотографии

Обстоятельств коррупционной схемы еще выясняются. Поиск всех причастных продолжается.