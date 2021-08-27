СБУ викрила ще одну корупційну схему в Укразалізниці

Служба безпеки України викрила ще одну масштабну корупційну схему в Укрзалізниці. Ділки постачали для рухомого складу неякісні комплектуючі, складові яких виготовлені на окупованій частині Луганської області.

Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Серед організаторів угоди – громадянин Росії. За даними спецслужби, росіянин спільно з високопоставленими чиновниками держпідприємства налагодили корупційний механізм покупки запчастин для рухомого складу. Закупівлю товару вони здійснювали через підконтрольну росіянину комерційну структуру в Києві.

– За попередніми висновками експертів, продукція не відповідає технічним умовам експлуатації та могла призвести до пошкодження контактної мережі УЗ, вартість якої становить понад 3 млрд грн. Для отримання прибутку, учасники схеми штучно завищували вартість товару в 10 разів. Ділки робили це під виглядом закупівлі запчастин, вироблених з інноваційного матеріалу, – повідомили у відомстві.

Зараз в рамках кримінального провадження на цю продукцію наклали арешт.

СБУ викрила корупційну схему в УЗ: купували запчастини в окупантів / 4 фотографии

Причин корупційної схеми ще з’ясовуються. Пошук всіх причетних триває.