Факты недели на ICTV открывают новый сезон: Курс на будущее

В воскресенье, 29 августа, информационно-аналитическая программа Факты недели на ICTV начинает новый сезон.

Авторы проекта подготовили много изменений для зрителей – изменилась студия, графика и эксклюзивные сюжеты.

Обустройство нового пространства для ведущих заняло около полугода. Обновленная студия и графический дизайн усилят главную идею Фактов недели: рассказывать просто и наглядно о сложных вещах, раскладывать по полочкам все события, которые произошли в течение недели, а также те, что реально меняют жизнь людей. Делать это четко и без предубеждений, взвешенно и понятно.

Обновленный дизайн еженедельника также должен подчеркнуть динамичность, лаконичность и одновременно накопленный опыт за 15 лет успешной работы.

— Визуально – это будет серьезное изменение, студия будто увеличилась в несколько раз. Можем уверенно утверждать, что на технологическом уровне, это уже абсолютно уровень лучших американских или британскими проектов. Ну и плюс наша традиционная фишка — особый журналистский стиль Фактов недели, — делится впечатлениями руководитель и ведущая Оксана Соколова.

Трансформации случились и в тематическом наполнении Фактов недели. Авторы программы будут уделять больше внимания изменениям, происходящим с миром и страной в течение последних двух лет, разбирать их плюсы и минусы, влияние на жизнь каждого зрителя.

Жизнь в новом мире станет ключевым акцентом проекта.

— В прошлом году Факты недели стали лучшими среди всех итоговых программ. Зрители отдавали нам преимущество еженедельно, и это невероятная гордость и ответственность. Но на телевидении не бывает вчерашних заслуг. Поэтому высокую планку мы ставим перед собой и на этот сезон. Берем курс на будущее, — говорит ведущий проекта Сергей Кудимов.

В первом полугодии Факты недели постоянно боролись за первое место. С завершением сезона еженедельник вышел с долей 11,26% (по аудитории 18-54 г., города 50 тыс.+).

Смотрите обновленные Факты недели каждое воскресенье в 18:45 на ICTV. Пристегните ремни, будет интересно!