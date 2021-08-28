Факти тижня на ICTV відкривають новий сезон: Курс на майбутнє

Цієї неділі, 29 серпня, інформаційно-аналітична програма Факти тижня на ICTV розпочинає новий сезон.

Автори проєкту підготували багато змін для глядачів – нову студію, графіку та ексклюзивні сюжети.

Облаштування нового простору для ведучих зайняло близько пів року. Оновлена студія та графічний дизайн посилять головну ідею Фактів тижня: розповідати просто й наочно про складні речі, розкладати по поличках усі події, які сталися протягом тижня, а також ті, що реально змінюють життя людей. Робити це чітко і без упереджень, зважено і зрозуміло.

Оновлений дизайн тижневика підкреслює динамічність, лаконічність і водночас накопичений досвід за 15 років успішної роботи.

– Візуально – це буде серйозна зміна, студія ніби збільшилась у декілька разів. Можемо впевнено стверджувати, що на технологічному рівні, це вже абсолютно рівень найкращих американських чи британськими проєктів. Ну і плюс наша традиційна фішка – особливий журналістський стиль Фактів тижня, – ділиться враженнями керівниця і ведуча Фактів тижня Оксана Соколова.

Трансформацій зазнало і тематичне наповнення Фактів тижня. Автори програми приділятимуть більше уваги змінам, що відбуваються зі світом і країною протягом останніх двох років, розбиратимуть їхні плюси і мінуси, вплив на життя кожного глядача.

Життя у новому світі стане ключовим акцентом проєкту.

– Минулого року Факти тижня стали найкращими серед усіх тижневиків. Глядачі віддавали нам перевагу щонеділі, і це неймовірна гордість і відповідальність. Але на телебаченні не буває вчорашніх заслуг. Тож високу планку ми ставимо перед собою і на цей сезон. Беремо курс на майбутнє, – говорить ведучий проєкту Сергій Кудімов.

У першому півріччі Факти тижня постійно змагалися за першу сходинку. Із завершенням сезону тижневик вийшов з часткою 11,26% (за аудиторією 18-54 р., міста 50 тис.+).

Дивіться оновлені Факти тижня щонеділі о 18:45 на ICTV. Пристебніться, буде цікаво!