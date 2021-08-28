В Киеве приземлился очередной самолет из Афганистана с эвакуированными людьми

В субботу, 28 августа, в Киев прибыл еще один самолет с эвакуированным гражданами Украины и иностранцами из Афганистана.

Самолет с эвакуированными людьми приземлился сегодня в международном аэропорту Борисполь.

По предварительным данным, из Кабула привезли в Украину около 400 человек. Эвакуацию осуществляют тремя самолетами.

Как сообщили в РБК-Украина, встречать эвакуированных будут глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран и заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

27 августа глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что до 90 граждан Украины ожидают эвакуации в Афганистане.

Тогда же дипломат отметил, что Украина будет возвращать своих граждан, независимо от обстоятельств.

15 августа террористическая группировка Талибан захватила крупнейшие населенные пункты в Афганистане и объявила установления своей власти в стране. А президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана.

После захвата власти в стране люди начали массово бежать. Их эвакуацией занимаются зарубежные страны.

Источник: Суспильне, РБК-Украина