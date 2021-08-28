У суботу, 28 серпня, до Києва прибув ще один літак з евакуйованим громадянами України та іноземцями з Афганістану.

Оновлено 17.33. Загалом вдалося вивезти з Кабула близько 360 осіб, з них майже 80 громадян України. Про це розповів очільник ОП Андрій Єрмак під час брифінгу в аеропорту.

– Наразі ми можемо сказати, що всі українці, які бажали виїхати з Афганістану, які зв’язалися з МЗС України, з нашими військовими та були в Кабулі – евакуйовані, – додав Єрмак.

Однак, за словами очільника ОП, в Афганістані можуть перебувати українці, які хотіли б покинути країну, але не змогли зв’язатися з дипломатами.

– Якщо хтось буде ще знайдений, то операцію з евакуації наших громадян продовжать, – додав він.

Серед евакуйованих також є журналісти іноземних ЗМІ, а також представники ООН і громадяни інших держав, зазначив Єрмак.

Літак із евакуйованими людьми приземлився сьогодні у міжнародному аеропорту Бориспіль.

За попередніми даними, із Кабула привезли до України близько 400 осіб. Евакуацію здійснюють трьома літаками.

Зустрічають евакуйованих очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран та заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

27 серпня очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що до 90 громадян України очікують на евакуацію в Афганістані.

Тоді ж дипломат запевнив, що Україна повертатиме своїх громадян незалежно від обставин.

15 серпня терористичне угруповання Талібан захопило найбільші населені пункти в Афганістані та оголосило встановлення своєї влади у країні. А президент Ашраф Гані подав у відставку та втік з Афганістану.

Після захоплення влади у країні люди почали масово тікати. Їхньою евакуацією займаються іноземні країни.

Джерело: Суспільне, РБК-Україна