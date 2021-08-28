Наразі в Афганістані до 90 громадян України очікують на евакуацію. Йдеться про українців і членів їхніх родин, тобто це можуть бути українські жінки зі своїми афганськими чоловіками та дітьми або ж навпаки.

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Я можу сказати, скільки українців звернулися до посольства та очікують на евакуацію. Станом на зараз це до 90 осіб, але це українці та члени їхніх родин… Але ми їх рахуємо як своїх, адже ми не можемо роз’єднувати сім’ї.

Міністр закордонних справ наголосив, що Україна повертатиме своїх громадян, незалежно від обставин. Він наголосив, що Україна була однією з перших країн, які почали евакуацію людей.

– У першу ж ніч, коли Кабул був захоплений талібами, ми підняли літак у критичних умовах… І так само ми будемо повертати людей будь-якими шляхами.

Дмитро Кулеба зізнався, що нічого складнішого за евакуацію людей в Афганістані за свою професійнійну кар’єру раніше не переживав.

15 серпня таліби захопили найбільші населені пункти в Афганістані. Після цьго президент Ашраф Гані подав у відставку.

Після захоплення зміни влади в Афганістані люди почали масово залишати країну. Їхньою евакуацієїю займаються іноземні країни.