Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена стала кульминацией визита украинской делегации в Вашингтон. Президенты Украины и США беседовали наедине больше двух часов в Овальном кабинете Белого дома.

Речь шла о вопросах безопасности, членстве в НАТО, войне на Донбассе и российском газопроводе Северный поток-2. После переговоров Зеленский и Байден обнародовали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами.

Факты ICTV вместе с политологами выяснили, насколько успешной стала встреча Зеленского и Байдена и визит украинских чиновников в США в целом.

Встреча Зеленского и Байдена: каковы итоги

После разговора Зеленского с Байденом стороны обнародовали совместное заявление о стратегическом партнерстве, которое состоит из пяти разделов.

Страны договорились активизировать Комиссию стратегического партнерства (КСП), которая будет переориентирована под вызовы современности. Уже осенью в Вашингтоне министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен утвердят новую хартию на заседание КСП.

Комиссия стратегического партнерства не функционировала несколько лет, и ее обновление является одним из важнейших итогов визита Зеленского, заявил политолог Владимир Фесенко в комментарии Фактам ICTV. По его мнению, сейчас Украина и США вышли на уровень партнерства, который был во времена президентов Виктора Ющенко и Джорджа Буша.

— Один из главных результатов — восстановление Комиссии по стратегическому партнерству. Это важный постоянный инструмент стратегического партнерства. Мы сейчас постепенно возвращаемся на тот уровень стратегического партнерства, на который мы выходили еще при Ющенко — Буше. Именно тогда был период, когда мы выходили на ПДЧ… Была подписана хартия стратегического партнерства…

Безопасность и оборона прежде всего

В совместном заявлении и в разговоре Зеленского и Байдена большое внимание приковано к вопросам безопасности и обороны, в частности к противодействию российской агрессии.

— В этом главный смысл визита — две страны восстанавливают стратегическое партнерство прежде всего в сфере обороны и безопасности. Кстати, это заметно в совместном заявлении — что на первом месте, что на втором и третьем. На первом месте идет оборона и безопасность, в том числе противодействие российской агрессии. Именно это и упоминания о Крымской платформе вызвали такое раздражение в России. А если Россия недовольна, значит, все сделано правильно, — говорит Фесенко.

Джо Байден в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Страны вместе призвали Российскую Федерацию выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе. Кроме того, Зеленский предложил американскому коллеге присоединиться к мирному урегулированию войны на Донбассе.

— Я предложил форматы имплементации представителей США на уровне президента к мирному урегулированию войны на Донбассе. Соединенные Штаты обдумают мое предложение, потому что до встречи я не озвучивал деталей, — сообщил президент.

Украина и США подготовили стратегическое оборонное рамочное соглашение, в рамках которого страны усилят сотрудничество в сфере безопасности и обороны, обмене разведывательной информацией и противодействию российской агрессии.

Среди прочего, Штаты также заявили о новом пакете безопасности помощи в размере $60 млн, что предполагает бронебойные системы Javelin и другое оборонное летальное и нелетальное оборудование для защиты Украины от агрессии РФ.

Политолог Кирилл Сазанов в комментарии Фактам ICTV также отметил, что в заявлении не говорится о Минских соглашениях. Это, по его мнению, значит, что команда Зеленского убедила Вашингтон в неэффективности формата.

— В совместном заявлении нет ни слова о Минских соглашениях. Похоже, что Зеленский и его команда могли заверить Вашингтон в том, что в том формате, на котором настаивает Кремль, Минские соглашения для Украины губительны и очень опасны. Поэтому Вашингтон изменил риторику и больше никаких заявлений о безальтернативности нет. Как по мне, это очень важно, потому что после встречи с Путиным Байден говорил что-то о Минских соглашениях и формуле Штайнмайера. То есть мы можем рассчитывать на поддержку США в более жесткой позиции.

О чем еще договорились Зеленский и Байден

Кроме безопасности и обороны, в совместном заявлении есть еще четыре раздела.

Демократия, правосудие и права человека. Украина обязалась реформировать судебную систему и бороться с коррупцией. В частности, избрать нового специализированного антикоррупционного прокурора и принять законодательство для защиты полномочий директора НБУ.

США же объявили о выделении $463 млн на программы, направленные на демократию, реформу судебной системы, права человека, местное управление, децентрализацию и приватизацию.

Энергетическая безопасность и климат. Страны решили усилить сотрудничество в сфере безопасности и климата и сократить выбросы парниковых газов до 2030 года. США и Украина продолжат выступать против российского газопровода Северный поток-2, который считают угрозой для европейской энергетики.

Экономический рост и процветание. Стороны завершили подготовку меморандума о взаимопонимании относительно коммерческого сотрудничества. Благодаря ему американские компании смогут принимать коммерческое участие в украинской экономике, и наоборот.

Также подписан меморандум взаимопонимания для поддержки операций в определенных отраслях. Экспортно-импортный банк выделил $3 млрд для поддержки этих транзакций, сумма в будущем может увеличиться.

Противодействие пандемии и гуманитарная помощь. США выделят $12,8 млн на борьбу с Covid-19 в Украине, а также $45 млн гуманитарной помощи для людей, страдающих от конфликта на востоке страны.

Впечатления положительные

В целом эксперты считают, что встреча Байдена и Зеленского и весь визит целом будут иметь положительный эффект для Украины.

Политолог Владимир Фесенко отметил, что встреча длилась два часа. Это значит, что обе стороны были заинтересованы в обсуждении двусторонних отношений.

— Во время визита был подписан ряд соглашений. Поэтому общая оценка положительная — визит насыщенный, содержательный и результативный. Это главное. Это прямо опровергает различные фейки и манипуляции, что визит пустой и ничего не дает. Это абсолютно не соответствует действительности. Была очень содержательная встреча двух президентов, которая длилась два часа. Как свидетельствуют дипломаты, не каждая встреча наших президентов с президентами США длилась так долго.

Политический эксперт Кирилл Сазанов также назвал встречу Зеленского и Байдена положительной. По его мнению, это даст Украине много возможностей, которые нужно воплощать.