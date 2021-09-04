В Киеве горит костел святого Николая — пожар в Киеве

В пятницу, 3 сентября, в центре Киева загорелся костел святого Николая, который расположен на улице Большой Васильковской, 75. Пожар возник между первым и вторым этажами вечером.

Обновлено 22.58. Спасательные службы и специалисты ГСЧС локализовали пожар в костеле святого Николая.

По данным спасательной службы, жертв и пострадавших нет. Сейчас устанавливают причины возгорания.

Спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидировали пожар в костеле святого Николая на улице Большой Васильковской. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара-2.

В Киеве горел костел святого Николая / 2 фотографии

Костел святого Николая — один из двух римско-католических костелов в столице Украины, построенных до 1917 года.

Храм построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким.

Фото: Киев Сейчас,ГСЧС