В Киеве горит костел святого Николая — пожар в Киеве

В пятницу, 3 сентября, в центре Киева загорелся костел святого Николая, который расположен на улице Большой Васильковской, 75. Пожар возник между первым и вторым этажами вечером.
Обновлено 22.58. Спасательные службы и специалисты ГСЧС локализовали пожар в костеле святого Николая.
По данным спасательной службы, жертв и пострадавших нет. Сейчас устанавливают причины возгорания.
Спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидировали пожар в костеле святого Николая на улице Большой Васильковской. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара-2.
Костел святого Николая — один из двух римско-католических костелов в столице Украины, построенных до 1917 года.
Храм построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким.
Фото: Киев Сейчас,ГСЧС