Финляндия вернула ограничения для туристов из Украины

Финляндия возобновила ограничения для украинцев, которые прибывают в страну с туристической целью. Посещать страну смогут лишь вакцинированные от коронавируса.

Финляндия признает 7 вакцин: Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, BIBP/Sinopharm, Covishield и CoronaVac.

По данным Министерства иностранных дел Украины, с 6 сентября прибывающие из Украины смогут посетить Финляндию лишь с подтверждением полного курса вакцинации от Covid-19 при условии, что с даты получения второй дозы прошло 14 дней.

Въезжать в страну отрицательным результатом ПЦР-теста больше нельзя. Пересечение границы Финляндии на основании отрицательного ПЦР-теста и подтверждением о том, что человек переболел коронавирусом, позволили гражданам Украины только при наличии уважительного основания для поездки.

Covid-сертификат при въезде в Финляндию должен быть на английском языке и содержать следующую информацию: имя и дата рождения; название вакцины; дата получения первой дозы и второй дозы вакцин; информация о месте получения вакцины; подпись врача и печать медучреждения, где была проведена вакцинация.