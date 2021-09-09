Фінляндія повернула обмеження для туристів з України

Фінляндія відновила обмеження для українців, які прибувають в країну з туристичною метою. Відвідувати країну зможуть лише вакциновані від коронавірусу.

Фінляндія визнає 7 вакцин: Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, BIBP/Sinopharm, Covishield і CoronaVac.

За даними Міністерства закордонних справ України, з 6 вересня ті, хто прибувають з України, зможуть відвідати Фінляндію лише з підтвердженням повного курсу вакцинації від Covid-19 за умови, що з дати отримання другої дози минуло 14 днів.

В’їжджати в країну негативним результатом ПЛР-тесту більше не можна. Перетин кордону Фінляндії на підставі негативного ПЛР-тесту та підтвердженням про те, що особа перехворіла на коронавірус, дозволили громадянам України лише за наявності поважної підстави для поїздки.

Covid-сертифікат при в’їзді до Фінляндії повинен бути англійською мовою і містити наступну інформацію: ім’я та дата народження; назва вакцини; дата отримання першої дози і другої дози вакцин; інформація про місце отримання вакцини; підпис лікаря та печатка медустанови, де була проведена вакцинація.