Два года назад говорили о счастье, а сейчас — о выживании — Зеленский на YES Brainstorming

Два года назад говорили о счастье, а сейчас — о выживании. Только за два года изменилось фундаментальное и базовое понятие счастья.

Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на YES Brainstorming 10 сентября.

— Счастье 2019 и 2021 годов разное. Его можно сравнить как велосипед и Tesla, — объяснил Зеленский.

Глава государства вспомнил, как в сентябре 2019 года удалось освободить из плена украинских моряков и многих политзаключенных.

— Когда наши ребята ступили на землю, несколько людей встречали их в аэропорту. Были родные, журналисты, чиновники — все плакали, обнимались и целовались. Никто не держал дистанцию, не носил маску, не сдавал по прилету ПЦР-тесты, не знал такого слова как локдаун, — отмечает президент.

По его словам, тогда это было счастье, но сейчас оно другое.

— Мы не знали, как все изменится за год. Когда счастье — это когда нет температур, бабушке не надо ИВЛ. Счастье просто выйти из квартиры, пойти в кафе или парикмахерскую.

Как отметил глава государства, новые вирусы будут появляться ежегодно, как айфоны, а вакцины и лекарства помогают только против отдельного вируса.

— В маленьких странах очень мало шансов выжить, если мир столкнется с очень большими проблемами. Это показал коронавирус, — объяснил Зеленский.

По его словам, катастрофа будет тогда, когда мир не сделает выводов. Если каждый сам за себя, то в конце концов будут все против всех.