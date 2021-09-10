Два роки тому говорили про щастя, а зараз – про виживання – Зеленський на YES Brainstorming

Два роки тому говорили про щастя, а зараз – про виживання. Лише за два роки змінилося фундаментальне та базове поняття щастя.

Про це казав президент України Володимир Зеленський під час промови на YES Brainstorming 10 вересня.

– Щастя 2019 та 2021 років різне. Його можна порівняти як велосипед і Tesla, – пояснив Зеленський.

Глава держави пригадав, як у вересні 2019 року вдалося звільнити з полону українських моряків та багатьох політв’язнів і які тоді були умови.

– Коли наші хлопці ступили на землю, кількасот людей зустрічали їх в аеропорту. Були рідні, журналісти, чиновники – всі плакали, обіймались та цілувались. Ніхто не тримав дистанцію, не носив маску, не здавав по прильоту ПЛР-тести, не знав такого слова як локдаун, – зауважує президент.

За його словами, тоді це було щастя, але зараз воно інакше.

– Ми не знали, як все зміниться за рік. Нині щастя – це коли немає температур, бабусі не треба ШВЛ. Щастя – просто вийти з квартири, піти в кафе чи перукарню.

Як зауважив глава держави, нові віруси з’являтимуться щороку, як айфони, а вакцини та ліки допомагають лише проти окремого вірусу.

– У маленьких країнах дуже мало шансів вижити, якщо світ зіткнеться з дуже великими проблемами. Це показав коронавірус, – пояснив Зеленський.

Водночас він відзначив, що катастрофа буде тоді, якщо світ не зробить висновків. Якщо кожен сам за себе, то врешті-решт будуть всі проти всіх.