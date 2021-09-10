СБУ задержала 24 бразильских нелегалов, которых выдавали за футбольных фанатов

Служба безопасности Украины обнаружила на Львовщине организованный канал нелегальной миграции через Украину в страны Европейского Союза.

Во время спецоперации контрразведки и сотрудников Государственной миграционной службы задержали 24 гражданина Бразилии.

— Установлено, что к организации канала нелегальной миграции причастен местный предприниматель — бывший работник органов внутренних дел. Иностранцев он размещал в собственной гостинице под легендой футбольных болельщиков из Бразилии, — говорится в сообщении СБУ.

Сейчас правоохранители проверяют задержанных нелегалов на возможную причастность их к совершению преступлений на территории Украины и за рубежом. Также устанавливают других причастных к незаконной переправки людей через государственную границу.

В пресс-службе СБУ добавили, что в соответствии с действующим законодательством будут приняты меры по принудительному возвращению иностранцев и привлечения к ответственности виновных лиц.