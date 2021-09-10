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Факти / Україна
Марія Степанюк |

СБУ затримала 24 бразильських нелегалів, яких видавали за футбольних фанатів

бразильські паспорти

Служба безпеки України виявила на Львівщині організований канал нелегальної міграції через Україну до країн Європейського Союзу.

Під час спецоперації контррозвідки та співробітників Державної міграційної служби було затримано 24 громадяни Бразилії.

нелегальні мігранти

Фото: СБУ

— Встановлено, що до організації каналу нелегальної міграції причетний місцевий підприємець – колишній працівник органів внутрішніх справ. Іноземців він розміщував у власному готелі під легендою футбольних вболівальників з Бразилії, – йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі правоохоронці перевіряють затриманих нелегалів на можливу причетність їх до скоєння злочинів на території України та за кордоном. Також встановлюють інших причетних до незаконного переправлення людей через державний кордон.

У прес-службі СБУ додали, що відповідно до чинного законодавства будуть вжиті заходи щодо примусового повернення іноземців та притягнення до відповідальності винних осіб.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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