На Донбассе погибли двое украинских бойцов, девять — получили ранения

За сутки на Донбассе в результате нападения вражеских сил РФ двое украинских военнослужащих погибли, ранены девять бойцов, еще один держал боевое травмирования.

Состояние здоровья трех защитников — средней тяжести, остальных — удовлетворительное.

11 сентября было 14 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

— В направлении Новогнатовка российские наемники стреляли из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. По этой же крупнокалиберного оружия российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Новогнатовка — было повреждено частное здание и прилегающую территорию, — заявили в ООС.

Пострадавших среди местного населения нет.

С артиллерии калибра 122 мм враг дважды вел многочисленные обстрелы вблизи Верхнеторецком.

В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования РФ применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку Старогнатовка.

Вблизи Талаковка и Нью-Йорке наемники вели прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Кроме того, в районе Нью-Йорка российско-оккупационные войска с помощью БПЛА сбросили мины калибра 82 мм.

Неподалеку Причепиловка враг применил гранатометы различных систем и минометы 120 калибра.

Также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреляли Водяное, что на Приазовье.

Позиции вблизи Новоалександровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Донецкой области было два пролета вражеских БПЛА типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.