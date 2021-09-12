На Донбасі загинули двоє українських бійців, дев’ятеро – дістали поранення

За добу на Донбасі в результаті нападу ворожих сил РФ двоє українських військовослужбовців загинули, поранені дев’ятеро бійців, ще один тримав бойове травмування.

Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

11 вересня було 14 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

– У напрямку Новогнатівки російські найманці стріляли з заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм. З цієї ж великокаліберної зброї російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру Новогнатівки – було пошкоджено приватну будівлю та прилеглу територію, – заявили в ООС.

Постраждалих серед місцевого населення немає.

З артилерії калібру 122 мм ворог двічі вів численні обстріли поблизу Верхньоторецького.

В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Збройні формування РФ застосували станкові протитанкові гранатомети неподалік Старогнатівки.

Поблизу Талаківки та Нью-Йорку найманці вели прицільний вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Окрім того, в районі Нью-Йорка російсько-окупаційні війська за допомогою БПЛА скинули міни калібру 82 мм.

Неподалік Причепилівки ворог застосував гранатомети різних систем та міномети 120 калібру.

Також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстріляли Водяне, що на Приазов’ї.

Позиції поблизу Новоолександрівки потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Донеччині було два прольоти ворожих БПЛА типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.