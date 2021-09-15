ПЦУ запустила собственное мобильное приложение Моя церковь: какие функции есть

Православная церковь Украины (ПЦУ) запустила собственное мобильное приложение — Моя церковь. Одной из его функций является возможность онлайн-общения со священником.

Приложение ПЦУ уже можно скачать в Google Play.

С молитвами и чатом со священником: ПЦУ запустила мобильное приложение / 3 фотографии

Сегодня Моя церковь состоит из пяти разделов, имеющих наибольший спрос у верующих ПЦУ.

Карта храмов. На момент запуска база данных приложения насчитывает около 5 тыс. храмов ПЦУ. Верующие легко могут найти не только дорогу до ближайшего храма, но и узнать важнейшую информацию о каждом из них.

Календарь церковных праздников и важных событий.

Молитвы — ежедневные утренние и вечерние.

Новости — актуальные уведомления и новости из жизни церкви.

Личный кабинет, пользование которым дает возможность не только персонализировать приложение, но и найти ответы на свои вопросы в общении на темы духовной жизни через онлайн-чат со священником.

Мобильное приложение Моя церковь дополняет ряд коммуникационных проектов Православной церкви Украины, среди которых страницы церкви в социальных сетях и печатные издания — журнал Поместная Церковь и всеукраинская газета Моя Церковь.

Для работы приложения требуется интернет. Только раздел календарь будет работать как онлайн, так и без сети.