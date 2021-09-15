ПЦУ запустила власний мобільний застосунок Моя церква: які функції є

Православна церква України (ПЦУ) запустила власний мобільний застосунок – Моя церква. Однією з його функцій є можливість онлайн-спілкування зі священиком.

Застосунок ПЦУ вже можна завантажити в Google Play.

Із молитвами і чатом зі священиком: ПЦУ запустила мобільний застосунок / 3 фотографии

Сьогодні Моя церква складається з п’яти розділів, що мають найбільший попит у вірян ПЦУ:

Карта храмів. На момент запуску база даних застосунку налічує близько 5 тис. храмів ПЦУ. Віряни легко можуть знайти не лише дорогу до найближчого храму, але й дізнатися найважливішу інформацію про кожен з них.

Календар церковних свят та важливих подій.

Молитви – щоденні ранкові та вечірні.

Новини – актуальні сповіщення та новини з життя церкви.

Особистий кабінет, користування яким дає можливість не лише персоналізувати застосунок, а й знайти відповіді на свої питання в спілкуванні на теми духовного життя через онлайн-чат зі священиком.

Мобільний застосунок Моя церква доповнює низку комунікаційних проектів Православної церкви України, серед яких сторінки церкви в соціальних мережах та друковані видання – часопис Помісна Церква та всеукраїнська газета Моя Церква.

Для роботи застосунку потрібен інтернет. Лише розділ календар працюватиме як онлайн, так і без мережі.