В проекте госбюджета на 2022 год впервые в истории Украины предусмотрели рекордную сумму на финансирование сектора безопасности и обороны — 5,95% от ВВП.

В 2021 году соответствующий показатель составлял 5,92%, а в 2020 году — 5,45% от ВВП. По словам министра обороны Андрея Тарана, 71,2 млрд грн планируют направить на денежное обеспечение и заработную плату военнослужащих и работников.

Еще 32,9 млрд грн предусмотрены на программу развития вооружения и военной техники, соответствующей принципам государств-членов НАТО. Также 5,5 млрд грн планируют выделить для обеспечения жильем участников АТО/ООС со статусом внутренне перемещенных лиц.

В целом расходы государственного бюджета для Министерства обороны в 2022 году запланированы в сумме 131 млрд грн без учета государственных гарантий, что больше на 13,3 млрд грн, чем в 2021 году.

Кроме бюджетных расходов на оборону, Украина получит международную помощь от правительств Франции (12,6 млрд грн), Великобритании (6,7 млрд грн) и США (1,7 млрд грн).

15 сентября Кабмин одобрил законопроект о государственном бюджете Украины на 2022 год. Среди приоритетных сфер финансирования в правительстве определили: здравоохранение, образование, поддержку ветеранов, усиление обороноспособности и безопасности государства, развитие инфраструктуры, цифровизацию.

Ключевые показатели госбюджета на 2022 год можно посмотреть в нашем материале.