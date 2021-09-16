У проекті держбюджету на 2022 рік вперше в історії України передбачили рекордну суму на фінансування сектору безпеки і оборони – 5,95% від ВВП.

У 2021 році відповідний показник становив 5,92%, а у 2020 році – 5,45% від ВВП. За словами міністра оборони Андрія Тарана, 71,2 млрд грн планують спрямувати на грошове забезпечення та заробітну плату військовослужбовців та працівників.

Ще 32,9 млрд грн передбачені на програму розвитку озброєння та військової техніки, що відповідає принципам держав-членів НАТО. Також 5,5 млрд грн планують виділити для забезпечення житлом учасників АТО/ООС зі статусом внутрішньо переміщених осіб.​

Загалом видатки державного бюджету для Міністерства оборони в 2022 році заплановані у сумі 131 млрд грн без урахування державних гарантій, що більше на 13,3 млрд грн, ніж у 2021 році.

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Крім бюджетних видатків на оборону, Україна отримає міжнародну допомогу від урядів Франції (12,6 млрд грн), Великої Британії (6,7 млрд грн) та США (1,7 млрд грн).

15 вересня Кабмін схвалив законопроект про державний бюджет України на 2022 рік. Серед пріоритетних сфер фінансування в уряді визначили: охорону здоров’я, освіту, підтримку ветеранів, посилення обороноздатності та безпеки держави, розвиток інфраструктури, цифровізацію.

Ключові показники держбюджету на 2022 рік можна переглянути у нашому матеріалі.