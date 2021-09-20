На западе Украины ожидается подъем уровней воды в реках — ГСЧС

В западных областях Украины ожидается подъем уровней воды в нескольких реках из-за значительных осадков. Объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, 20-21 сентября в реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 метра. В реке Припять в створе поста Речица Волынской области возможно повышение уровня воды с частичным затоплением пастбищ (первый уровень опасности — желтый).

Кроме этого, на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,2-0,7 метра над текущими уровнями, без негативных последствий.

Напомним, погода в Украине на протяжении 20 сентября будет дождливой. На территорию Крыма, Закарпатья и частично восточных областей страны нагрянут ливни, местами с грозами. Дожди не обойдут центральную часть Украины, однако в Киеве — без осадков.